Helft van eigen winkels bij Delhaize gesloten, honderden werknemers protesteren bij derde ondernemingsraad

Van de 128 winkels die Delhaize nog in eigen beheer heeft, zijn er dinsdag 64 gesloten, zo werd vernomen van Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. Ondertussen zitten vakbonden en directie van de supermarktketen sinds 9.30 uur bijeen voor een derde ondernemingsraad. Ze zullen opnieuw praten over de plannen om de 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. Een delegatie van zeker 500 werknemers en vakbondsleden heeft zich buiten het Delhaize-gebouw in Zellik (Asse) verzameld voor protest.

Delhaize kondigde begin maart de plannen aan om de 128 ‘eigen’ winkels te franchiseren. Sindsdien is er veel protest, met vele winkels die tot nu gesloten blijven. Dinsdag gaat het om de helft van de winkels in eigen beheer. Het zwaartepunt ligt nog altijd in Brussel en Wallonië. In Brussel zijn alle Delhaizes in eigen beheer gesloten, in Wallonië zijn er maar vier open. In Vlaanderen zijn de meeste winkels open, op zes na.

Ook maandag en vorige week was meestal iets meer dan de helft van de winkels in eigen beheer gesloten door acties uit protest tegen de plannen van de Delhaize-directie om alle winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. Aan de distributiecentra zijn er volgens Dekelver dinsdagochtend geen problemen.

Volgens de directie blijven de loon- en arbeidsvoorwaarden behouden voor het personeel dat overstapt naar een zelfstandige uitbater, maar daar plaatsen de bonden vraagtekens bij.

We willen “echte onderhandelingen”, zegt Wilson Wellens, vakbondssecretaris van ACLVB, voor aanvang. De vorige vergaderingen draaiden op niets uit.

Dinsdag zakten voor de derde ondernemingsraad sinds de aankondiging van de plannen opnieuw heel wat personeelsleden af naar Zellik, waar Delhaize onder meer een groot distributiecentrum heeft. Volgens de politie ter plaatse is er al sprake van zeker 500 tot 600 aanwezigen. De drie vakbondskleuren zijn er vertegenwoordigd.