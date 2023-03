Goed nieuws voor familie van Davy (34), die zomaar opgepakt werd in Mexico: “We zijn zó opgelucht”

Goed nieuws voor Davy Vanderhaeghen (34) die zaterdag opgepakt was in Cancun (Mexico). De Bruggeling verscheen maandagavond met een advocaat voor de rechter en is opnieuw vrijgelaten. Zijn vader reageert opgelucht: “We mogen niet zeggen waar hij zit, maar hij komt naar huis”, vertelt Patrick Vanderhaeghen.

Davy en Nicky Vanderhaeghen, broer en zus, waren zaterdag van plan om na een heerlijke reis samen vanuit Mexico terug te keren naar België. Wat een vlekkeloze terugreis moest worden, ontaardde uiteindelijk in een drama. De Bruggeling werd plots door de politie opgepakt, maar keert nu dus lange, onzekere dagen opnieuw huiswaarts. “Een hele opluchting”, klinkt het bij zijn familie.

Davy kreeg afgelopen weekend geen toegang tot het vliegtuig omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Zijn zus Nicky besloot daarop om alleen de terugreis verder te zetten. Davy zou terugkeren naar het hotel en vandaaruit een andere vlucht regelen, al kreeg hij nooit die kans.

Wit T-shirt

De Bruggeling was onderweg naar een tankstation om wat eten en drinken te kopen, toen het noodlot toesloeg. Verschillende politieagenten omsingelden de dertiger en pakten hem op. “De politie had een foto bij van iemand die in een gestolen auto zat met een wit T-shirt. Toevallig had Davy ook een wit T-shirt aan. Vermoedelijk werd hij aanzien als de dief, terwijl hij er niets mee te maken heeft”, vertelt papa Patrick Vanderhaeghen.

Waarom en hoe was één groot vraagteken. Nadien ging het snel voor Davy en het had iets weg van een slechte film. De familie kon Davy niet meer bereiken en hij leek van de aardbol verdwenen. Na enkele dagen in angst lijkt nu een einde te komen aan die barre en onzekere tijden.

Op vrije voeten

Een duidelijk geëmotioneerde Patrick nam dinsdagochtend de telefoon op. “Ja!”, zegt papa Patrick resoluut. “Hij komt naar huis. Echt! Het is een hele opluchting voor ons.” Maandagavond om 21 uur moest Davy samen met zijn advocaat voor de rechter verschijnen, die nadien besliste de Bruggeling op vrije voeten te laten.

“Vanuit België hebben we een advocaat ter plaatse geregeld voor Davy”, vertelt Patrick. “Een kennis van ons kent in Cancun heel wat advocaten. Een halfuur geleden belde Davy ons dan via FaceTime om te zeggen dat hij op vrije voeten is.”

Veiligheid voorop

Patrick moet het nieuws duidelijk nog verwerken, want het blijft even stil aan de telefoon. “We hebben hem op beeld gehad, we zijn zo blij. Zijn terugvlucht staat nog niet gepland, maar we zijn zo snel mogelijk alles aan het regelen.”

De familie kan niet wachten om Davy opnieuw in hun armen te sluiten. “We mogen nu ook niet zeggen waar hij momenteel zit”, verklaart Patrick. “Zijn veiligheid staat nu voorop.”