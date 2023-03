Zelfmoordlijn voerde in 2022 opnieuw meer dan 23.000 gesprekken

Vrijwilligers bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) voerden in 2022 ruim 23.073 gesprekken via de Zelfmoordlijn 1813, een gratis en anonieme hulplijn voor wie aan zelfdoding denkt. Dat heeft het CPZ dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om een lichte stijging in vergelijking met 2021, toen 22.870 gesprekken werden gevoerd. “De nood aan suïcidepreventie in Vlaanderen blijft hoog”, concludeert Piet De Bruyn, codirecteur van het CPZ.

Het gaat daarbij vooral om gesprekken via de telefoon (17.043) en via de chat (3.843), en in mindere mate via mail (2.187). Een gemiddeld telefoongesprek nam zowat 27 minuten in beslag, bij een gemiddeld chatgesprek was dat ruim een uur. Bijna de helft van de chatgebruikers is jonger dan 19 jaar. Daarnaast zijn er opvallend meer vrouwelijke oproepers. Bij chatgesprekken is ruim 8 op de 10 vrouw, bij telefoongesprekken is dat 6 op 10.

Het merendeel van de oproepers neemt contact op voor zichzelf. Onder hen denkt meer dan de helft al langer dan een jaar aan zelfdoding. Bij mannen is dat 53,9 procent, bij vrouwen 57,2 procent. In de gesprekken wijzen ze vooral op factoren als eenzaamheid (37,2 procent) en zich onbegrepen voelen (34,9 procent). Daarnaast zijn ook stemmingsstoornissen (19,2 procent), problemen met ouders (17,8 procent) en relatiebreuken (14,2 procent) terugkerende risicofactoren.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) beklemtoont dat de Zelfmoordlijn “voor veel mensen de plek is waar ze voor het eerst over hun zelfmoordgedachten praten”. “Mensen laten voelen dat praten echt helpt, kan de eerste stap zijn naar verdere hulp”, klinkt het.

Het aantal oproepen dat de Zelfmoordlijn ontvangt gaat al enkele jaren in een stijgende lijn. In 2012 ontving het centrum nog zowat 11.500 oproepen. Vooral in coronajaar 2020 was de stijging significant, met ruim 23.614 oproepen. Daarnaast schakelen elk jaar steeds meer oproepers door naar Tele-Onthaal, een anonieme hulplijn voor wie nood heeft aan een helpend gesprek. In 2022 waren dat er 14.426, een duidelijke toename in vergelijking met 2021 (12.601).

“De Zelfmoordlijn heeft de voorbije jaren een aantal stappen vooruit gezet, wat betreft groei van het aantal vrijwilligers en uitbreiding van de openingsuren van de chat van de Zelfmoordlijn”, zegt Eva Van de Gazer, codirecteur van het centrum. “Vandaag zien we een stabilisering van die groei. Het CPZ staat vandaag voor de uitdaging om de Zelfmoordlijn verder te versterken en te consolideren.”

De Zelfmoordlijn wordt uitsluitend bemand door vrijwilligers en studenten in kader van hun opleiding of stage. Eind vorig jaar telde het centrum 302 vrijwilligers en 75 studenten. “Zonder de vele vrijwilligers zouden tienduizenden mensen die nood hebben aan een gesprek geen luisterend oor krijgen. Hun werk is zo waardevol dat het letterlijk levens kan redden”, benadrukt Crevits.

Daarnaast zet het CPZ via het geven van vormingen ook in op preventie van zelfdoding. In 2022 bereikte het centrum 2.375 mensen in 89 vormingen, waarin ze de basisprincipes van zelfmoordpreventie aanleerden. “De komende jaren blijven we ons engageren om weloverwogen in te zetten op die acties waar we het meeste verschil kunnen maken voor mensen met zelfmoordgedachten en hun naasten”, aldus Piet De Bruyn, codirecteur van CPZ.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan 24/7 terecht op het gratis nummer 1813. Chatten kan elke dag van 17 uur tot 00 uur.