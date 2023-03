Boer Jef vond het niet leuk dat Dina Tersago zijn condooms en massageolie op tv toonde: “Daar ging ze toch wat te ver”

Afgelopen zondag was er in ‘Boer zkt vrouw’ spanning op het erf van koeienboer Jef, omdat een van de vrouwen niet meer wil blijven slapen. In een interview met ‘Dag Allemaal’ heeft hij het ook over een gênant moment uit de eerste aflevering.

Vorige zondag in ‘Boer zkt vrouw’ deelde Lieze plots mee dat ze niet meer wil blijven slapen op het erf van koeienboer Jef (34). Ze deed dat nadat ze 24 uur samen was geweest en geslapen had met Jef terwijl Benthe en Kim, de twee andere kandidates, elders moesten elders gaan slapen. “Maar er was niets gebeurd tijdens die nacht”, klinkt het.

Het is niet dat er nooit iets gebeurt in de slaapkamer van Jef. Dat maakte presentatrice Dina Tersago wel duidelijk in zijn voorstellingsfilmpje. Daarin snuffelde ze rond in Jefs slaapkamer en trok ze het nachtkastje open, waar ze condooms en massageolie uithaalde.

Over dat fragment zegt Jef deze week in Dag Allemaal: “Op zich is er niets verkeerd dat ik die dingen in mijn nachtkastje heb. Maar Dina ging er toch wat te ver in. Ik vond dat niet fijn.” Verder heeft hij echter geen kwaad woord over de presentatrice.

Jef keert ook nog eens terug op Lieze. Ze beweert dat ze door haar lichte vorm van autisme te veel prikkels krijgt op de boerderij en dat ze daarom daar niet meer zal blijven slapen. Volgens Jef is Lieze ontgoocheld omdat hij na hun 24 uur samen niet resoluut voor haar koos en Benthe en Kim ook nog een kans wil geven.