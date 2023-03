Christoff onthult ware reden achter breuk met zijn manager en ex van zus Lindsay: “Ik besefte: ik moet mezelf redden”

In september vorig jaar gingen Christoff en zijn manager Bert uit elkaar. De twee werkten nochtans al twintig jaar heel goed samen. Bert was een tijdje de vriend geweest van Christoffs zus Lindsay (44). Toen zij uit elkaar gingen, bleef Bert wel het management doen van Christoff.

Toen Christoff en Bert hun samenwerking stopzetten, liet Christoff enkel weten: “Ik heb fantastische jaren beleefd met Bert, maar ik ben 46 geworden en was altijd afhankelijk van anderen. Nu wil ik mijn leven in eigen handen nemen.”

Deze week geeft de zanger in Dag Allemaal extra uitleg. “Als het niet meer van twee kanten komt en het vertrouwen is weg, is het moeilijk om nog samen te werken. Daarom neem ik nu het heft in eigen handen,” zegt hij. “Ik voelde me uitgeperst. Ik besefte: ik moet mezelf redden.”

Zijn zus Lindsay heeft ondertussen het management overgenomen. De twee hebben afgesproken dat ze enkel tijdens de kantooruren zakelijke besprekingen houden. Daarbuiten zijn ze gewoon broer en zus.

Christoff zegt nog dat hij nu veel meer dan vroeger de touwtjes in eigen handen houdt. Hij gaat straks zelfs op schrijverskamp om zijn eigen liedjes te schrijven en hij wil zijn eigen platenlabel starten en de merchandising mee bepalen.