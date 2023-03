Fabuleus! Mike Maignan redt Fransen met machtige save in voorlaatste minuut

Frankrijk won maandagavond met een zuinige 0-1 zijn EK-kwalificatie-interland op het veld van Ierland. Benjamin Pavard strafte vlak na rust een zeldzaam foutje bij de thuisploeg af met een droge knal in het dak van het doel. Maar het was doelman Mike Maignan die zich ontpopte toch de Man van de Match. De keeper van AC Milan hield in de voorlaatste minuut een gemaakt doelpunt uit zijn goal door een kopbal van Nathan Collins magistraal uit de bovenhoek te zweven.