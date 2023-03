Ine (33) staat doodsangsten uit nadat overbuur “geweer” op haar richt: “Ik rende in paniek weg en hoorde een schot”

De incidenten met de gewapende twintiger gebeurden bij een vestiging van ALDI en het Minneplein in Ieper. — © ptb

“Plots richtte hij een geweer op mij en hoorde ik een schot.” Ine (33) stond doodsangsten uit, toen een overbuur haar op klaarlichte dag bedreigde met een wapen in centrum Ieper. Het gaat om dezelfde man, die een paar weken eerder een gezin met baby bedreigde met een mes in een Ieperse supermarkt. De verdachte, een gekende voor het gerecht, is nu aangehouden door de onderzoeksrechter.

Na haar boodschappen wandelde de 33-jarige Ine afgelopen vrijdagnamiddag van de Leet richting haar appartementsgebouw tussen het Minneplein en het kruispunt met de Boezingepoortstraat in de Ieperse binnenstad. “Toen ik bij mijn flatgebouw kwam, hoorde ik meermaals fuck off!”, getuigt de vrouw. “Het geroep kwam van boven mij en dan zag ik hem: aan zijn geopend raam op de eerste verdieping.”

De persoon die haar riep bleek S. M., een 25-jarige Ieperling die in het appartementsgebouw woont aan de overkant van de straat. “Plots richtte hij een geweer op mij. Terwijl ik volledig in paniek mijn gebouw binnenrende, hoorde ik een schot. Ik dacht dat die kerel op mij geschoten had.” (Lees verder onder de foto)

De man woont in een appartementsgebouw bij het Minneplein. — © ptb

Ine bleek ongedeerd en belde meteen de politie. “De agenten waren snel ter plaatse, doorzochten zijn flat en namen hem mee.”

Tijdens de arrestatie ontstond heen-en-weergeroep tussen de verdachte en de partner van Ine op straat. “Ikzelf ken die man niet, maar mijn vriend wel: hij had jaren geleden enkele woordenwisselingen met hem”, aldus Ine. “Blijkbaar heeft die man een bedenkelijke reputatie.”

Twee weken eerder werd M. opgemerkt in een vestiging van supermarktketen ALDI op de hoek van de Steverlyncklaan en Watertorenstraat in Ieper. Een koppel met een baby van vijf maand werd er op zaterdag 11 maart rond 16.20 uur naar eigen zeggen bedreigd door een “jongeheer met een mes”. (Lees verder onder de foto)

Na het nieuwe incident aan het Minneplein met het geweer - het zou gaan om een alarmpistool - werd M. aangehouden door de onderzoeksrechter. Ook de feiten in de ALDI zijn meegenomen in het gerechtelijk onderzoek. Het parket bevestigt dat de betrokkene “gekend” is bij hun diensten.

Volgens onze informatie verscheen S. de voorbije zeven jaar verschillende keren voor de correctionele rechtbank van Ieper, onder meer voor afpersing met geweld of bedreiging, opzettelijke slagen en verwondingen, mondelinge bedreiging met aanslag op een persoon, belaging en vernielingen. De man is nu aangehouden voor inbreuken op de wapenwetgeving, bedreiging en belaging. De raadkamer van Ieper beslist dinsdag over zijn verdere aanhouding.

“Ik hoop dat de aanhouding verlengd wordt, want ik heb schrik: die man woont aan de overkant van de straat, hé. We wonen hier pas en maken nu zoiets mee”, aldus Ine.

De vrouw is nog steeds aan het bekomen. “Ik heb precies een trauma opgelopen. Na het schietincident moest ik naar het ziekenhuis: ik begon te beven en te hyperventileren, en ondervond een harde pijn in mijn maag. Na een kalmeringsmiddel voel ik me beter, maar mentaal ben ik er nog niet over.”