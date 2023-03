Junior Planckaert en zijn vriendin Pauline zien elkaar enkel in het weekend

Vorig jaar organiseerde Eén een tv-programma met vrouwen die de vriendin wilden worden van Junior Planckaert. Het werd al snel duidelijk de rennerszoon zijn hart had verloren aan de 23-jarige HR-manager Pauline.

Over hun liefde zegt Junior deze week in Story: “We zitten nog steeds in de ontdekkingsfase.” Pauline beaamt: “Ik ben nog steeds bezig het beeld dat ik eerst had van Junior aan het bijstellen. Hij kwam me eerst over als een saaie, rustige kerel. Vooral omdat hij zich in Château Planckaert eerder op de achtergrond houdt. Maar ondertussen is ze er wel achter dat Junior een man met pit is.

Het koppel vertelt dat ze elkaar voorlopig alleen in het weekend zien. Junior is nodig op het kasteel in Frankijk en Pauline heeft haar drukke job als HR-consulente in het West-Vlaamse Waregem. En ze woont nog bij haar ouders. Tijdens de week sturen ze elkaar veel berichten - “want Junior belt niet graag” - en in het weekend zijn ze samen. Junior vindt dat voorlopig een goede regeling “want zo verlang je extra naar elkaar.” Als ze gaan samenwonen, zal dat allicht in Wallonië zijn.