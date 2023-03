Politie deelt beelden van zwaarbewapende ex-leerling die op zoek gaat naar slachtoffers tijdens bloedbad op school

De politie van Nashville heeft beelden gedeeld die door bewakingscamera’s in en rond de christelijke kleuter- en lagere school werden gemaakt waar een zwaarbewapende ex-leerling drie kinderen en volwassenen doodschoot. De video toont hoe schutter Audrey Hale (28) aankomt, de glazen deur van de school aan diggelen schiet en op zoek gaat naar slachtoffers in het gebouw. “Ze was gewapend met twee geweren en een 9 mm-pistool”, aldus de politie die snel ter plaatse was en Hale kon uitschakelen.