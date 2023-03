Vlaanderen zoekt hulpverleners voor gezinshuizen

Vlaanderen wil de komende twee jaar 40 gezinshuizen opstarten met samen 123 opvangplaatsen. In die gezinshuizen worden kinderen en jongeren door een professionele hulpverlener opgevangen binnen een gezinscontext. Veertien gezinshuizen in Oost-Vlaanderen bijten de spits af en gaan op zoek naar zorgprofessionals die gezinshouder willen worden. Dat melden het Agentschap Opgroeien en Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v).

Er zijn in Vlaanderen al langer plannen om kinderen die nood hebben aan ondersteuning vanuit de jeugdhulp op te vangen in een gezinscontext. Nu belanden sommige kinderen, bijvoorbeeld jonge kinderen die geconfronteerd worden met een verontrustende thuissituatie (en die uit huis moeten geplaatst worden) niet alleen in de pleegzorg, maar ook in voorzieningen. Dat is niet ideaal.

Daarom komt er nu een systeem met gezinshuizen, een systeem dat ook al in Nederland bestaat. “Een duizendtal gezinshuizen vangen er zo’n 4.000 kinderen op” zegt Niels Heselmans, woordvoerder van Opgroeien.

Een gezinshuis is een nieuw opvangsysteem waarbij een professionele hulpverlener kinderen in zijn of haar eigen huis opvangt en daarvoor een loon en een onkostenvergoeding krijgt. Een jeugdhulporganisatie zorgt dan voor begeleiding en ondersteuning om de gezinshuisouder bij te staan.

“In Vlaanderen liepen er al enkele proefprojecten, onder meer vanuit SOS Kinderdorpen. Nu kiezen we resoluut voor een verdere uitrol van het concept”, legt Heselmans uit. “Via reconversie bouwen we een deel van de bestaande leefgroepcapaciteit in de jeugdhulp geleidelijk om naar gezinshuizen. De komende twee jaar moeten in totaal 40 nieuwe gezinshuizen opstarten doorheen Vlaanderen, goed voor 123 opvangplaatsen”, klinkt het.

Wervingscampagne

Volgens minister van Welzijn Hilde Crevits hebben de jeugdhulporganisaties enthousiast gereageerd op de oproep. “De insteek blijft dat we zo veel mogelijk zorg op maat willen creëren voor kinderen en jongeren voor wie het thuis tijdelijk moeilijk loopt”, stelt de cd&v-minister.

Oost-Vlaanderen is de referentieregio voor de eerste nieuwe gezinshuizen. Daar moeten er de komende twee jaar 14 gezinshuizen komen.

Er komt ook een wervingscampagne om professionele hulpverleners te zoeken. “We zoeken mensen met een diploma in de (ortho)pedagogie, maatschappelijk werk of psychologie of gelijkwaardig door ervaring die van hun huis een gezinshuis willen maken”, zegt Jonas Stalmans, als coördinator van het project verbonden aan jeugdhulporganisatie Ruyskensveld.

Meer info op: gezinshuizen.be