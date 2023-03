Plan B is terug en doet opvallende ontdekking bij speculoospasta’s: “Bij Lotus zullen ze vloeken als ze dit lezen”

De reeks Plan B – of de zoektocht naar goedkope huismerken die net zo lekker zijn als de A-merken – is terug. En hoe. Met een bommetje in de wereld van de speculoospasta. Liefst vier huismerken zijn qua smaak niet te onderscheiden van dé echte Lotus. Na enig zoekwerk blijkt dat zeker drie ervan uit een fabriek van de Lotus Bakeries Group rollen. “Bij Lotus zullen ze vloeken wanneer ze dit artikel lezen”, zegt retailexpert Gino Van Ossel.