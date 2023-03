Dominique Persoone test speculoospasta van de huismerken: “Plak het Lotusetiket op deze potten én niemand merkt het”

Het A-merk te duur voor je portefeuille? Wij gaan op zoek naar Plan B. Topchocolatier Dominique Persoone stak zijn mes diep in zeven verschillende potten speculoospasta van huismerken. Daarna haalde hij er ook nog het A-merk bij: Lotus. Hij zocht uit of zo’n potje nu het extra geld waard is. Of zijn er huismerken die net zo goed én ook veel goedkoper zijn? “Bij deze smaak ik geen enkel verschil met de echte. Hoe hard ik ook probeer. Het is voor mij dezelfde pasta.”