Wimbledonwinnares Rybakina schakelt Elise Mertens uit in Miami: “Te veel hoogtes en laagtes”

Elise Mertens — © Getty Images via AFP

Elise Mertens (WTA-39) was niet al te ontgoocheld nadat ze in de achtste finales van het Miami Open (8,8 miljoen dollar) met 6-4 en 6-3 uitgeschakeld werd door de Kazachse Elena Rybakina (WTA-7). “Ik wist dat het moeilijk zou worden”, vertelde de 27-jarige Limburgse. “Rybakina speelt constant op een hoog niveau, ik kende te veel hoogtes en laagtes om het haar lastig te maken.”

“Ze serveerde ook heel goed op de belangrijke punten, domineerde op haar opslag. Ik heb alles geprobeerd wat ik kon, maar haar service is heel moeilijk te lezen. Ik ben niet ontevreden met mijn prestatie, maar weet dat bepaalde zaken beter moeten. Ik probeerde agressief te spelen, maar maakte daar te veel fouten voor. De intentie was er wel, dat is ook al positief.”

Wimbledonwinnares Rybakina bracht vorige week nog Indian Wells op haar naam en boekte tegen Mertens haar tiende zege op rij. Om een plaats in de halve finales neemt ze het op tegen de Italiaanse Martina Trevisan (WTA-24). Die schakelde de Estlandse Jelena Ostapenko (WTA-22) met tweemaal 6-3 uit.

Het toernooi zit er nog niet op voor Mertens. Met de Australische Storm Hunter zit ze nog in de kwartfinales van het dubbelspel. “Daar zal ik me eerst nog op concentreren en dan begint het gravelseizoen. Het zal deugd doen om eens van ondergrond te veranderen. Het is bijna een jaar geleden dat ik op gravel speelde en vorig jaar deed ik dat door mijn dijblessure nauwelijks. Ik kijk er dus wel naar uit.”