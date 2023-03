Recordaantal Europese octrooiaanvragen vanuit België

Belgische bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben in 2022 een recordaantal van 2.604 octrooiaanvragen ingediend bij het Europees Octrooibureau (EPO). Het gaat om een toename met 5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, dat ook al een recordjaar was, en dat ondanks de wereldwijde onzekerheden, zo blijkt dinsdag uit de EPO Patent Index.

België kende daarmee een forsere toename dan gemiddeld. Bij de 39 EPO-lidstaten was er een gemiddelde toename van het aantal aanvragen met 0,1 procent, bij de 27 Europese landen een gemiddelde afname met 0,5 procent. Onder de Europese landen was België goed voor de negende plaats.

Vooral het aantal Belgische octrooiaanvragen op het gebied van ‘speciale machines’ (technologie voor machines in verschillende industrieën en 3D-printing) kende een forse toename met 52,4 procent, waarmee dit onderzoeksgebied koploper was in België. Daarna volgden respectievelijk farma (-1,7 procent), biotech (+12,6 procent) en medische technologie (-8,3 procent).

Meeste aanvragen door Solvay

Chemiebedrijf Solvay was met 244 octrooiaanvragen vorig jaar opnieuw de actiefste Belgische aanvrager bij het EPO, gevolgd door het Leuvense onderzoekscentrum imec (155 aanvragen), de KU Leuven (121), Umicore (102) en de Universiteit Gent (67).

Van de 2.604 Belgische aanvragen kwam 66,4 procent van bedrijven of organisaties uit Vlaanderen. Wallonië was goed voor 19,3 procent, Brussel voor 14,3 procent. Vlaanderen was daarmee goed voor de negende plaats onder de belangrijkste Europese regio’s qua aanvragen. Vlaams-Brabant stak Antwerpen voorbij als nummer één in de lijst van Belgische provincies.

Wereldwijd bestond de top 5 van landen met de meeste octrooiaanvragen bij het EPO vorig jaar uit de Verenigde Staten, Duitsland, Japan, China en Frankrijk. Het aantal aanvragen door China nam vorig jaar toe met 15,1 procent en is over de voorbije vijf jaar meer dan verdubbeld.