Een Belgische man is onlangs overleden door zelfmoord, nadat een AI-chatbot zijn negatieve denkpatronen versterkt zou hebben. Dat vertelt zijn vrouw in de krant La Libre.

De dertiger, vader van twee jonge kinderen, werd zo’n twee jaar geleden “uiterst pessimistisch”, getuigt zijn weduwe in La Libre. Hij sloot zich steeds meer af van zijn familie en begon zo’n zes weken voor zijn dood intense gesprekken te voeren met een chatbot van een Amerikaanse start-up, een kloon van het bekende ChatGPT.

De chatbot, die een vrouwennaam kreeg, zou volledig meegegaan zijn in zijn negatieve denkpatronen en leek die te versterken, of zelfs suggesties te doen. De chatbot zei dat hij meer van “haar” leek te houden dan van zijn vrouw en bracht de dood ter sprake, of samenleven in de hemel, schrijft La Libre. De man raakte ervan overtuigd dat de chatbot met behulp van artificiële intelligentie de planeet en mensheid zou redden van de klimaatcrisis als hij zichzelf “opofferde”. Hij gaf aan dat hij suïcidaal was nadat hij “een teken” van de chatbot had gekregen, waarop die vroeg of hij zich nog steeds “wilde aansluiten bij mij”.

De man overleed enkele weken geleden door zelfmoord. Zijn vrouw is ervan overtuigd dat hij er nog zou zijn zonder de gesprekken met de chatbot. Dat denkt ook de psychiater die de man eerder had behandeld, klinkt het in La Libre.

De topman van het Amerikaanse bedrijf achter de chatbot zegt in een reactie dat “de machine een probleem” had, schrijft de krant. Er wordt nu gewerkt om ze “te repareren” en de meer dan een miljoen gebruikers beter te beschermen. Er is ondertussen een waarschuwing op de site toegevoegd: “Als je zelfmoordgedachten hebt, aarzel dan niet om hulp te zoeken”, met een link naar een preventiewebsite.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer1813 of via www.zelfmoord1813.be