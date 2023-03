Kandidaat kreeg belangrijk voordeel in ‘Bestemming X’, maar moet toch vertrekken: “Ik snap het echt niet”

Bestemming X valt in herhaling. Want net zoals vorige week had de afvaller tijdens het spel een voordeel gekregen, maar wist die dat bij het plaatsen van de x niet te benutten. Bovendien bleek dat de bus behoorlijk dicht bij België was.

Vorige week was het op die manier einde verhaal voor Zeno, maandag viel het doek voor zijn boezemvriend Emiel (24, Loppem). Voor alle kandidaten was het sowieso spannend. Na hun nachtelijk bezoek aan Venetië wachtte hen een blinde busrit van ongeveer 15 uur waardoor ze werkelijk overal in Europa konden zitten. De eindbestemming van deze aflevering was Zeche Zollverein, één van de grootste steenkoolmijnen in Europa, gelegen in Essen in het Duitse Ruhrgebied. Die werd om ecologische redenen gesloten, er wordt al jaren geen steenkool meer bovengehaald. De locatie kreeg een nieuwe invulling als indrukwekkende evenementlocatie. Hoewel Emiel een belangrijk voordeel wist op te strijken, plaatste hij zijn X het verst van de bestemming. “Ik snap het echt niet. Maar goed, ik ga naar huis. Pinten pakken met Zeno”, klonk het toen hij de bus verliet.

In deze aflevering werden onder meer de zangkwaliteiten van de deelnemers beoordeeld. Volgens een internationale jury zette Dorien de strafste zangprestatie neer, waardoor ze een voordeel kreeg. Maar dat was echter een dilemma: één minuut van de skyline genieten of een voordeel krijgen dat met wat geduld mogelijk van goudwaarde zou kunnen zijn. Ze koos die laatste optie waardoor ze een kandidaat naar keuze het uitzicht moest gunnen. Dat werd Emiel, die als enige een glimp van de locatie kon opvangen. Hij kreeg er nog een verrassing bij: een totem gaf de richting van vijf vorige exitlocaties aan. Maar dat mocht niet baten… Jef, die pas later aan boord van de bus kwam had niks te vrezen. Dankzij een gewonnen spel kreeg hij een wereldbol met een X op de exacte exitlocatie.