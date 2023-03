Het parket is een onderzoek gestart naar “ongepaste feestjes” in de grote kazerne in Etterbeek waarbij leden van de speciale eenheden betrokken waren. De eliteagenten zouden stomdronken geweest zijn en naakt door de gebouwen gehold hebben. Bij een tweede feestje is er ook sprake van een triootje met een vrouwelijk personeelslid.