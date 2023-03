LEVE DE LAATSTE. Daan Hoole, 98ste in Gent-Wevelgem: “Ik had niet de hele dag in de regen en kou gereden om uiteindelijk niet in de uitslag te staan”

Precies één plaatsje achter Biniam Girmay. Mocht het Gent-Wevelgem editie 2022 geweest zijn, dan was Daan Hoole, feesthoedje bovenop de fietshelm, in polonaise door zijn hotel gebanjerd. Helaas kende de Afrikaanse winnaar van vorig jaar deze keer een minder glorieuze dag. Voorlaatste. Waardoor we u hier presenteren: Daan Hoole, 24 jaar, Nederlander, niet echt bekend en toch – rara, hoe kan dat? – een van de grootste renners van het peloton.