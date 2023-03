EK KWALIFICATIES. Nederland kan opnieuw niet overtuigen, Zweden en Oostenrijk winnen in groep van de Belgen

Bart Verbruggen moet zijn droom om zijn eerste cap voor Oranje te verzamelen nog even opbergen. De Anderlecht-doelman sloot afgelopen weekend weer aan bij de Nederlandse selectie na ziekte, maar Oranje-bondscoach Ronald Koeman koos tegen Gibraltar opnieuw voor Jasper Cillessen in doel.

Koeman hoopte na de 4-0-pandoering die Nederland opliep tegen Frankrijk dat zijn team zwaar zou uitpakken tegen klein duimpje Gibraltar, maar bleef toch wat op zijn honger zitten. Memphis Depay scoorde in de eerste helft en Nathan Aké al vroeg in de tweede helft.

Alleen was het daarna lang wachten op een derde goal, ook al moest Gibraltar al vroeg in de tweede helft met tien voort na een rode kaart. Uiteindelijk was het opnieuw Aké, hij legde met zijn tweede van de avond de 3-0-eindstand vast.

Frankrijk won met een zuinige 0-1 op het veld van Ierland. Benjamin Pavard strafte vlak na rust een zeldzaam foutje bij de thuisploeg af met een droge knal in het dak van het doel. In het slot hield Mike Maignan nog een gemaakte Ierse goal uit zijn doel.

Les Blues gaan met 6 op 6 aan kop in Groep B, voor Griekenland en Nederland met 3 punten.

In de groep van de Rode Duivels deed Zweden wat het moest doen. Het won thuis met 5-0 van Azerbeidzjan dankzij één owngoal en drie doelpunten na rust. Oostenrijk kwam boog een achterstand om in een 2-1 zege tegen Estland en leidt de groep met 6 punten. De Belgen (met één match minder) en Zweden tellen er drie.

Overige uitslagen:

Montenegro - Servië 0-2

Hongarije - Bulgarije 3-0

Polen - Albanië 1-0

Moldavië - Tsjechië 0-0