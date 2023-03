Omstreden turncoach die jarenlang België en Nederland coachte, gaat weer aan de slag: “Mijn stijl is 180 graden gedraaid”

De naam Gerrit Beltman doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar hij lag wel mee aan de basis van getuigenissen over de misstanden in het Belgische turnen. Nu gaat de omstreden turncoach weer aan de slag. Tot en met het komende EK – in april in Turkije – is de man die ook Nederland en België jarenlang coachte, trainer van Oostenrijk.

Als hij zijn mond later had opengedaan, hadden Nina Derwael en co. hun Olympische Spelen van Tokio 2021 wellicht zonder commotie kunnen afwerken. Althans, het was de bedoeling van ex-gymnasten, kinesisten en andere mensen die voor de turnfederatie werken of hebben gewerkt om pas net na de Spelen aan te klagen wat er fout liep. Maar dan werden de Spelen met een jaar uitgesteld, én sloeg Gerrit Beltman in juli 2020 een mea culpa: dat hij gymnasten mentaal en fysiek had mishandeld en vernederd.

Beltman coachte op dat ogenblik al niet meer in België – hij was van 2000 tot 2008 coach in België – maar hij stak zo wel de lont aan het vuur voor de initiatiefnemers om niet lang na zijn bekentenis al naar buiten te komen met hun grieven en niet meer te wachten tot na Tokio 2021. Dat leidde uiteindelijk tot een onderzoeksrapport waarin vermeld staat dat er in het Belgische turnen inderdaad over de schreef werd gegaan.

Niet alleen in België overigens, maar ook in heel wat andere landen, grootmacht Amerika voorop. Beltman keerde zijn kar en werd spijtoptant om zo andere coaches te overtuigen hun misstappen toe te geven. Hij ging aan de slag bij een Duitse club, maar stapte daar zelf op in 2021 – om schade aan de club en de gymnasten te voorkomen, zo luidde het. Een van de coaches van de Duitse club raakte in opspraak na getuigenissen van veertien ex-turnsters.

© MARC HERREMANS -VUM

Nu is Beltman weer aan de slag. Tot en met het komende EK – in april in Turkije – is de man die in Nederland en België jarenlang coachte, trainer van de vrouwenturnploeg van Oostenrijk. Hij zit in de officiële delegatie voor het EK die de Oostenrijkse turnfederatie bekendmaakte.

Bij de federatie luidt het dat zijn manier van coachen veranderd is. Zelf zei hij bij de Nederlandse omroep NOS dat “zijn stijl bijna 180 graden is gedraaid”.

“Ik vind dat ik nog mag coachen, ik ben overtuigd dat ik een andere persoon ben. Ik ben niet meer wie ik was.” Over de bewuste, kwalijke periode had hij geen gewetensnood, “omdat ik ervan overtuigd was dat het toen zo hoorde. Maar de voorbije jaren zijn er nooit problemen geweest over mijn aanpak.”

Beltman volgt Patrick Kiens op, die Oostenrijk verliet voor de job van hoofdcoach van de Roemeense vrouwen. Opmerkelijk: Kiens was een van de Nederlandse coaches die beschuldigd werd voor grensoverschrijdend gedrag in het Nederlandse damesturnen. Hij trof een schikking toen de aanklager in beroep dreigde te gaan na zijn vrijspraak. Hij aanvaardde een voorwaardelijke schorsing van het lidmaatschap van de Nederlandse turnbond voor zes maanden. Hij vertrok uit Nederland en ging nadien aan de slag in Oostenrijk.