Een koe zorgde vorige week dinsdag voor heel wat chaos in de straten van Brooklyn nadat het uit een slachthuis was ontsnapt. Beelden tonen hoe medewerkers van een nabijgelegen pizzeria en versmarkt het kalf proberen grijpen. “Maar ze was erg strijdlustig”, vertelde Vincent Fontana, manager van de pizzeria. Het kalf werd uiteindelijk gevangen en naar een voorlopige opvangplek gebracht.