Zo leven de Grote Drie toe naar de Ronde van Vlaanderen: Mathieu van der Poel verkent niet, Wout van Aert en Tadej Pogacar wel

In Milaan-Sanremo kruisten ze voor het eerst dit seizoen de degens, in de E3 Saxo Classic spurtten ze met hun drietjes voor de bloemen, volgende zondag in de Ronde van Vlaanderen zijn ze weer de verwachte protagonisten. Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar leven ieder op zijn manier toe naar Vlaanderens Mooiste.

Van der Poel trekt naar de zon

Mathieu van der Poel had duidelijk weinig zin om te trainen in de regen en trok na Harelbeke richting Spanje voor enkele trainingssessies in de zon. Geen Dwars door Vlaanderen voor hem dus, waar hij vorig jaar nog won, enkele dagen voor zijn tweede succes in de Ronde. “Mathieu keert pas donderdagavond of vrijdagochtend terug naar België”, klinkt het bij de ploeg. “Een verkenning staat er bijgevolg niet op de planning. De finale is al enkele jaren dezelfde, zodat een verkenning niet echt nodig is. Dat sommige renners individueel op het parcours zullen trainen, behoort wel tot de mogelijkheden.”

Van Aert verkent donderdag

Dwars door Vlaanderen laat Wout van Aert net als vorig jaar aan zich voorbijgaan. De winnaar van de E3 Saxo Classic vertoeft de komende dagen nog bij zijn familie en vanaf donderdag staat alles definitief in het teken van Vlaanderens Mooiste. In de voormiddag verkent hij samen met ploegmaten de finale van de Ronde en daarna staat hij de pers te woord. Tijdstip en locatie liggen nog niet vast. Vrijdag en zaterdag volgen dan vermoedelijk de laatste trainings-/koffieritjes om ontspannen naar zondag toe te leven.

Pogacar landt donderdagavond

Tadej Pogacar stond vorig jaar nog aan de start van Dwars door Vlaanderen als opwarmertje voor de hoogmis van zondag. Dat doet hij deze keer niet. Hij schrapte die wedstrijd nadat hij de E3 aan zijn programma had toegevoegd. Donderdagavond strijkt Pogacar in België neer. Hij resideert eind deze week in Waregem en zal van daaruit op vrijdagvoormiddag de finale nog eens verkennen om in de namiddag zijn laatste impressies en sensaties met de media te delen in een persconferentie die zijn team UAE Team Emirates organiseert en waar meer dan waarschijnlijk ook Tim Wellens aan het woord komt.