Discussie over extra miljoenen voor Droneport: schepen daagt niet op, raad wordt geschorst

Het voorstel van schepen van Financiën Jo François (N-VA) en Droneport-voorzitter Veerle Heeren (cd&v) om over te gaan tot een kapitaalsverhoging van 1,7 miljoen euro is door de raad van bestuur van Agost, het autonoom gemeentebedrijf voor de ontwikkeling van Sint-Truiden, nog voor de gemeenteraad afgevoerd.

Schepen François verliet daarop boos de vergadering en bleef ook weg van de gemeenteraad. François en Veerle Heeren (cd&v), die voorzitter is bij Droneport, wilden een kapitaalsverhoging gerealiseerd zien maar botsten op een ‘njet’. “Deze meerderheid heeft een probleem”, reageert onafhankelijk raadslid Carl Nijssens. “De schepen is gaan lopen omdat de meerderheid geen meerderheid meer had in de raad van bestuur over de kapitaalsverhoging.”

Volgens fractieleider Gert Stas (Vooruit) werd de kapitaalsverhoging op de vergadering van de raad van bestuur afgevoerd. “Er was dus geen meerderheid voor die investering”, aldus Stas. Het punt leidde nadien ook op de gemeenteraad tot discussie. Na een schorsing van de raad, een heen-en-weer over reglementen tussen Stas en raadsvoorzitter Bert Stippelmans (cd&v) én nog een extra stemming werd er op de gemeenteraad uiteindelijk niet meer over de kwestie gediscussieerd.

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd ...