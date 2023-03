Goed nieuws voor Genkies: gouden assist voor Paintsil, Arteaga naar finale Nations League

Joseph Paintsil speelde een hoofdrol bij de interland Angola - Ghana. Na een uur en bij een 1-0 achterstand werd hij door bondscoach Chris Hughton van de bank gehaald. Tien minuten later leverde Joske een assist voor Osman Bukari. De Genk-aanvaller kwam zelfs nog dicht bij de winning goal maar werd in extremis (foutief?) afgeblokt. Eindstand 1-1. Daardoor is Ghana weer een stap dichter bij de eindronde van de Afrika Cup. Het behoudt de leiding in zijn poule.

In Mexico City had het gastland genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen Jamaica om zich te kwalificeren voor de finale van de Nations League, Noord- en Midden-Amerikaanse zone. Genk-verdediger Gerardo Arteaga kwam in het beslissend duel niet van de bank.