Wonderbaarlijk mooie beelden: F1-piloot Daniel Ricciardo trekt met z’n Red Bull door de Australische wildernis

In de aanloop naar de Grand Prix in Melbourne dit weekend - Ricciardo’s eerste rit voor Oracle Red Bull Racing sinds z’n comeback - trok de Australische F1-coureur met de RB7 op een unieke roadtrip down under. Van het strand naar de outback. Van Broken Hill langs Sea Cliff Bridge, helemaal naar de thuisbasis van de Australische Supercars in Bathurst.

En dat deed hij niet alleen. Samen met Supercars-kampioen Shane Van Gisbergen, motorsportlegendes Toby Price en Daniel Sanders, en piloot Matt Hall - Aussies unite! - dreef hij de RB7 tot het uiterste in het ruige landschap van Australië.

“Na mijn eerste Red Bull Racing roadtrip in San Francisco heb ik altijd al de kans willen krijgen om dit in Australië te doen. Weer thuis zijn, met de RB7 door de outback rijden en het beste wat Australië te bieden heeft met de wereld delen… Geen betere manier om mijn eerste F1-wedstrijd te vieren sinds mijn terugkeer bij Oracle Red Bull Racing”, aldus Ricciardo.