Ongelooflijk maar waar: voetbalfan neemt dochter mee het veld op om speler een schop te verkopen na blamage

De supporters van Internacional waren misnoegd nadat de Braziliaanse topclub van een vierdeklasser verloor in de halve finales van de Campeonato Gaúcho, het kampioenschap van de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul. Na de winnende penalty van het stuntende Caxias liepen er fans het veld op, waaronder een vader met zijn dochter. De man trapte vervolgens een van de Internacional-spelers in zijn edele delen.