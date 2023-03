Driejarig kind omgekomen bij verkeersongeval in Linter op terugweg van crèche

In Wommersom, een deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Linter, is maandagavond een driejarig kind om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat meldt het parket. De juiste omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.

Het ongeval gebeurde in de Zandstraat in Wommersom, waar een moeder haar kind met de fiets kwam ophalen aan een crèche. Volgens buurtbewoners zou het kind gevallen zijn en vervolgens zijn aangereden door een wagen, maar over de juiste omstandigheden bestaat nog veel onduidelijkheid.

“Wij werden omstreeks 18.45 uur verwittigd van de feiten”, zo meldt Sarah Callewaert, woordvoerder van het Leuvense parket. “De juiste volgorde waarin één en ander heeft plaatsgevonden, is nog allesbehalve duidelijk. Wel is het zo dat het zwaargewonde kind naar het ziekenhuis werd overgebracht terwijl het onderweg gereanimeerd werd, en dat het helaas in het ziekenhuis is overleden. De autobestuurder die bij de feiten betrokken was, heeft een alcohol- en drugtest afgelegd en bleek niet onder invloed. We hebben een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken.”