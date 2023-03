Chinouk (23) van Dana Winner verloofd met vriend Younes: “Zo ontzettend blij”

Chinouk Van Baelen (23), de dochter van Dana Winner, heeft “ja” gezegd tegen haar vriend Younes. Althans: op de vraag of ze met hem wil trouwen. Dat post de Hasseltse zangeres en fiere mama op Instagram. Naast een foto van het pas verloofde stel, deelt ze ook een video van Younes die de vraag stelt in een overvol restaurant in New York. Én: een blij verraste Chinouk, die dolgelukkig haar verlovingsring in ontvangst neemt. Younes Sebbarh is een Belgisch-Marokkaanse beloftevolle zakenadvocaat, afkomstig uit Hamont-Achel. Chinouk en Younes zijn al vijf jaar samen, en zijn nu dus klaar voor de volgende stap.

Younes en Chinouk. — © Instagram