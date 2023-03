LIVE. Gemeenteraad Bilzen buigt zich over opheffing kerkfabriek Heilig-Hart Merem

Bilzen

Op de agenda van de Bilzense gemeenteraad dinsdagavond staat onder de gedeeltelijke opheffing van voetweg 59 in Beverst. Het verkeersreglement in verband met de voorrangswijziging op het kruispunt Rooierweg Royerveld, alsook het aanbrengen van een asmarkering op de Zangerheistraat worden besproken. Aan de raad wordt de adviesverlening gevraagd om over te gaan tot de opheffing van kerkfabriek Heilig-Hart Merem en de samenvoeging met Sint-Mauritius Bilzen.(joge)

De Bilzense gemeenteraad is live te volgen via hbvl.be