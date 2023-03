Hoe Jumbo-Visma deels de mosterd voor zijn succes uit de voetbalwereld haalt: “Net zoals Wouter Vrancken werken wij volgens bepaalde wedstrijdprincipes”

Dylan van Baarle, Tiesj Benoot, Wout van Aert, Christophe Laporte: allen wonnen ze een voorjaarsklassieker. Laatstgenoemde zelfs na een geste van de absolute kopman, die Jumbo-Visma’s slogan ‘Samen winnen’ flink in de verf zette. Groepsdynamiek, het is slechts één van de facetten waarvoor het wielerteam over het muurtje kijkt naar de voetbalwereld.