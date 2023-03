Fabian Cancellara was niet onder de indruk van show van Wout van Aert in Gent-Wevelgem: “Het was wel héél makkelijk”

Wout van Aert verzorgde zondag de show door samen met ploegmakker Christophe Laporte weg te knallen van de rest en met z’n tweetjes naar de finish te rijden in Gent-Wevelgem, waar de Fransman de zege mocht pakken. Maar niet iedereen was onder de indruk van de putsch van Jumbo-Visma.

“Geweldig, zot, fantastisch, respect, chapeau… Woorden genoeg om de prestatie van Wout van Aert en Christophe Laporte te beschrijven, maar was dit echt een opvallende prestatie? Sorry dat ik het ga zeggen, maar wielrennen werd zondag op de een of andere manier gemakkelijk gemaakt. Ik heb echt veel moeite om dit te begrijpen.”

Aan het woord is niemand minder dan wielericoon Fabian Cancallera. De Zwitser was niet onder de indruk van het nummertje van onze landgenoot en zijn Franse kompaan, zo blijkt in zijn column bij Cyclingnews. Cancellara wijst met zijn vinger naar de tegenstand.

“Natuurlijk… Het was een gekke dag door de regen en de koude, en ik heb respect voor alle deelnemers. Maar het slechte weer leek ook het brein van veel renners te veranderen. We zagen strijders, maar dan zonder hersenen. Dit leek meer op een GP Eddy Merckx of Trofeo Baracchi dan op een Gent-Wevelgem. Het was een koppeltijdrit en het leek alsof de rest voor de derde plek kwam. Er was letterlijk nul organisatie in de achtervolging. Er werd enkel rondgekeken: jullie moeten achtervolgen, nee jullie moeten het doen. Als dat gebeurt, dan is het makkelijk om koersen te winnen. Het was een brutale dag, maar er waren nog genoeg pionnen over om Van Aert en Laporte terug te halen, of om tenminste kortbij te komen. Korter dan twee minuten. Maar niemand wilde zich precies opofferen en er werd gewoon niet gepraat. Ik zag veel individualisme.”

© BELGAIMAGE

Volgens de drievoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix vielen er dus weinig lessen te trekken uit deze Gent-Wevelgem.

“Na de E3 was ik benieuwd om wat inzichten te krijgen over de minder grote favorieten voor de Ronden, maar die krijgen we niet. Het is ook moeilijk om iets over de vorm van Van Aert te zeggen na zijn vraagtekens van afgelopen vrijdag. Ik zou zelfs zeggen dat zijn prestatie in de E3 van een hoger niveau was dan die in Gent-Wevelgem. Wel is duidelijk dat Jumbo-Visma op dit moment alles goed doet. Ze zijn niet alleen sterker, ze zijn ook slimmer dan de rest. En ook al vind ik dat het allemaal te makkelijk ging, heb ik veel respect voor de prestatie van Wout en Christophe. En voor het gebaar van Wout aan de streep. Dit maakt hem groter als kampioen. Hij toonde bescheidenheid, vrijgevigheid en menselijkheid. Een kampioen word je niet alleen door te winnen.”