Domenico Tedesco had liever nog even gewacht met topland: “Niet mijn keuze”

Als het aan Domenico Tedesco had gelegen, zouden de Rode Duivels dinsdagavond niet tegen Duitsland gespeeld hebben. “Omdat we met enkele trainingen achter de rug al tegen zo een sterk land aan de bak moeten”, aldus de Belgische bondscoach.

Na de 0-3 zege in Zweden kan Domenico Tedesco ontspannen toeleven naar de oefeninterland tegen ‘zijn’ Duitsland. Tedesco is geboren in het Italiaanse Rossano, maar zijn naam, afgeleid van ‘Theodiscus’, betekent letterlijk ‘Duitser’. Hij woont er ook sinds zijn tweede en groeide op in Aichwald, op bijna 400 km van Keulen, waar de Rode Duivels dinsdagavond aan de slag gaan.

“Dus ja, het is emotioneel om in Duitsland te spelen”, aldus de Belgische bondscoach. “Ik heb hier altijd geleefd, ik heb mijn familie en vrienden hier. Toegegeven, als ik zelf had mogen kiezen, zouden we hier nu niet zitten. (grijnst) Omdat ik nog maar pas weg ben als coach van Leipzig en omdat we tegen een sterke natie als Duitsland moeten spelen met maar enkele trainingen achter de rug. Anderzijds zit ik liever in de dug-out dan voor mijn tv. (lachje)”

De nieuwe bondscoach wil — © BELGA

Veertiende op FIFA-ranking

De Rode Duivels kijken wel reikhalzend uit naar het duel met de Mannschaft. “Er zijn spelers die me gevraagd hebben om hen geen rust te gunnen en gewoon op te stellen, net omdat ze deze match niet willen missen”, lachte Tedesco, die de uitdaging niet uit de weg gaat. “We moeten vooral vooruitgang boeken, maar uiteindelijk is het resultaat wel het enige wat telt.”

Duitsland is inderdaad een groot voetballand, maar het staat momenteel pas op de veertiende plaats in de FIFA-ranking. “Veertiende?”, aldus een verbaasde Tedesco. “Wie heeft die ranking dan opgesteld? Duitsland hoort toch niet veertiende te staan. Ik zag een statistiek van het WK in Qatar, Duitsland had het hoogste aantal expected goals (de verwachte goals in een match, op basis van de doelpogingen, nvdr). Ach, als Duitsland laatste zou staan op de FIFA-ranking zou staan, zou het nog altijd een topland zijn.”

Zeventien spelers

Of Tedesco opnieuw in een 4-4-2 zal starten, zoals vorige vrijdag tegen Zweden, wilde hij niet kwijt. “Toen was dat de beste formatie, omdat we maar enkele trainingen hadden en iedereen weet wat hij in een 4-4-2 moet doen. Ik zal sowieso zes wissels doorvoeren, dus we gaan dinsdag zeventien spelers aan het werk zien.”

Afwachten of Dennis Praet daar ook bij zal zijn, hij moest de maandagtraining aan zich laten voorbijgaan.