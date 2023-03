Koen Casteels in doel tegen ‘zijn’ Duitsland: “Ik ben hier bekender dan in België”

Geen Courtois en geen Mignolet dinsdagavond in Keulen, dus is het nog eens aan Koen Casteels, die KRC Genk twaalf jaar geleden ruilde voor Duitsland. “Mijn Duits is intussen even goed als mijn Nederlands”, lacht de Rode Duivel.

Geen Thibaut Courtois tussen de palen in Keulen. De Bilzense doelman herstelt in Madrid van een lichte spierblessure. Zijn ex-ploegmaat bij KRC Genk zal zijn plaats innemen. “Ik ken Thibaut natuurlijk heel goed, logisch ook, want we hebben samen in de klas gezeten vanaf dat we tien jaar waren”, lacht Casteels. “Ook buiten het voetbal horen we mekaar wel eens, onze relatie is prima.”

Bij Genk waren ze op jonge leeftijd al gezonde concurrenten, dat is bij de nationale ploeg nu ook zo. Al is Courtois nu al jaren de terechte, onbetwiste nummer één. “Als je ziet wat Thibaut voor de nationale ploeg betekend heeft, verdient dat respect. De andere keepers en ik moeten het de trainer zo moeilijk mogelijk maken. Of het mentaal moeilijk is? Neen, ik ben intussen dertig jaar, dit is niks nieuws voor mij, ik blijf daar ontspannen bij en weet hoe ermee om te gaan.”

Casteels vervangt dinsdagavond de geblesseerde Thibaut Courtois in doel. — © BELGA

Geen Mignolet

Na het afhaken van Simon Mignolet schoof Casteels sowieso een rij op in de pikorde. Slaakte hij een vreugdekreetje, toen de Truienaar zijn afscheid aankondigde? “Neen, jullie zijn daar misschien mee bezig, ik niet. Ik dwing mijn kansen liever zelf af, op sportief vlak.”

Casteels voetbalt al twaalf jaar in Duitsland, eerst bij Hoffenheim, daarna voor Wolfsburg. “Waardoor mijn Duits even goed is als mijn Nederlands”, lacht hij. “Duitsland heeft me ook nog meer discipline bijgebracht. Ik zal nooit te laten komen voor een meeting of een training, geen seconde. Dat is er na al die jaren zo ingeslopen.”

Meer matchen dan Pfaff

Intussen is hij de Belg die de meeste wedstrijden speelde in de Bundesliga. Met 249 matchen gaat Casteels Thorgan Hazard (233), Daniël Van Buyten (219) en Filip Daems (183) vooraf. Het zal u mogelijk verrassen, maar de doelman van Wolfsburg speelde zelfs bijna honderd Bundesliga-wedstrijden meer dan… Jean-Marie Pfaff (156).

“Dit land is als een tweede thuis, daarom is het ook fijn om net tegen Duitsland in doel te staan”, aldus Casteels. “Of ik deze match als een kans zie om me hier te tonen? Neen, dat is niet nodig, de Duitsers kennen me goed genoeg.”

In de Kempen kan Casteels nog probleemloos over straat lopen zonder voortdurend aangeklampt te worden. Eens een handtekening hier of een selfie daar. Meer niet. Vooral de kenners kennen Casteels. Maar de ex-Genkie wordt in eigen land niet voortdurend aangeklampt, is geen BV die opduikt in tv-spelletjes of reclamespotjes.

“Of ik bekender ben in Duitsland dan in België? Dat denk ik wel”, grijnst Casteels. “Ook logisch, want ik speel hier elke week en de Bundesliga wordt wat minder op de voet gevolgd in België. Ik heb me daarbij neergelegd, het is al jaren zo. Dus geniet ik van de erkenning die ik in Duitsland krijg.”

De ex-Genkie speelt al sinds 2015 bij het Duitse Wolfsburg. — © ISOPIX

Gebroken neus

Casteels en de Rode Duivels, tot nu toe is het geen succesverhaal. De 30-jarige keeper kende meerdere keren pech. Het WK in Brazilië miste Casteels negen jaar geleden door een scheenbeenbreuk. Het EK in 2021 moest hij laten schieten door een medische ingreep. Zijn debuut zat er op 9 september 2020 al na 55 minuten op. Een botsing met de IJslander Fjoluson zorgde voor een gekloven lip, die meerdere malen gehecht moest worden.

Ook deze en vorige week trainde hij met een masker. Komt dat wel goed? Casteels: “Puur uit voorzorg. Ik brak enkele weken geleden mijn neus, toen hebben ze die rechtgezet. Tijdens de match zal ik het masker dinsdag niet dragen. Dus ja, dat komt goed.”