Bondscoach Tedesco laat 17 (!) Rode Duivels in actie komen tegen Duitsland, maar: “Ik had toch liever wat later tegen hen gespeeld”

Zijn tweede interland als Belgisch bondscoach en Domenico Tedesco zit alweer in zijn vaderland.“Zeer leuk dat we tegen dit topland spelen, maar ik had toch liever wat later tegen hen gespeeld.”

“Dit wordt een goede test, maar het is toch snel dat ik hier weer sta”, aldus Tedesco. “Ik ben nog niet zo lang geleden ontslagen bij RB Leipzig en we hebben nog maar twee serieuze trainingssessies met de Rode Duivels gehad. Maar goed, het wordt zeker een leerrijke wedstrijd en voor mij emotioneel ook wel een beetje speciaal. Weet je, mijn leven is hier in Duitsland, mijn familie woont hier. Ik ben op tweejarige leeftijd vanuit Italië naar Duitsland gekomen, ken hier veel mensen en heb veel vrienden. Wel leuk, anders zat ik dinsdagavond voor tv. Nu zit ik in de dug-out. Maar niet alleen voor mij, ook sportief wordt dit zeer interessant.”

Door het mislukt WK is Duitsland naar de veertiende plaats op de FIFA ranking gezakt. Bovendien gaat bondscoach Hansi Flick wat experimenteren met jonge spelers. Krijgen we het échte Duitsland te zien?

“Hoeveelste, zeg je? Veertiende?”, vraagt Tedesco. “Ik weet niet op welke coëfficiëntenbasis die ranking is opgemaakt, maar zeg nu zelf: vind je dat ze daar thuishoren? Neen toch? Duitsland blijft een topland met topspelers. Dat ze sommigen van hun allerbeste spelers niet meespelen, maakt niets uit. Kai Havertz speelt niet, maar Serge Gnabry wel. Ze zijn even goed, dus makkelijker wordt het niet. Als Duitsland meer zou scoren, stond het mee bovenaan die ranking. Ik keek naar de rangschikking van de expected goals(een manier om de kwaliteit van een doelpoging uit te drukken in een cijfer, red.) na het WK in Qatar. Duitsland stond eerste met 10, tweede was Frankrijk met 6. Dat is bijna de helft en zegt alles.”

Tedesco gisterochtend op training — © BELGA

Het blijft natuurlijk wel een oefenduel. Daar hebben spelers in deze periode van het seizoen waarin de prijzen stilaan worden uitgedeeld niet altijd even veel trek in.

“Daar heb ik niets van gemerkt. Elke speler die ik sprak, wil dit absoluut spelen. Laat me niet uit het team, vroegen ze met aandrang.”

Over zijn team of de speelwijze wil hij niets zeggen.

“Er zijn zes wissels toegestaan, er komen zeker zeventien spelers in actie. Bij de rust en na 60 minuten zal ik vervangingen doorvoeren. Dat staat vast. Het wordt interessant om te zien of we ook in een oefenduel tot het uiterste kunnen gaan. Het was belangrijk dat we die wedstrijd in Zweden wonnen. Na de teleurstelling van het WK en vorige week het ontslag van de CEO, dat vooral op de bond veel deining veroorzaakte, was dat toch een mooie prestatie. Het is evenwel slechts een kleine stap. Maar het is wel een stap. Nu moeten we verder groeien. Winnen is niet het allerbelangrijkste, maar uiteindelijk wel het enige dat telt.”

Van de 23 overgebleven Rode Duivels trainde Dennis Praet maandagochtend niet mee. Koen Casteels vervangt in doel Thibaut Courtois, die naar Madrid is teruggekeerd.