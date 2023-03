Mathieu van der Poel over zijn grote rivaal Van Aert: “Je moet je grenzen verleggen om iemand als Wout te kunnen verslaan”

Zondag staan Mathieu van der Poel en Wout van Aert opnieuw oog in oog, tijdens de Ronde van Vlaanderen. In een interview met Eurosport gaf de Nederlander aan hoe het is om altijd opnieuw dezelfde rivaal tegen te komen.

“Dat is eigenlijk iets waar ik niet meer over nadenk”, aldus Van der Poel. “Dit duurt nu al zo lang, dat het bijna natuurlijk aanvoelt om met hem op kop te rijden tijdens een wedstrijd. Je moet je grenzen verleggen om iemand als Wout te kunnen verslaan. Als je elke koers wint met een voorsprong van vijf minuten dan is het niet meer nodig om te trainen. Nu weet je gewoon dat je op je allerbeste niveau moet zijn om wedstrijden te kunnen winnen.”

Van der Poel stelde ook dat hij altijd “plezier” probeert te maken op een fiets, zelfs als hij niet de beste benen heeft. “Ik heb me er intussen ook bij neergelegd dat ik kan verliezen als ik niet de beste ben. Dat is iets wat ik de voorbije jaren geleerd heb om te aanvaarden. Het is natuurlijk gemakkelijker als je al een paar mooie koersen gewonnen hebt, maar ik wil altijd respectvol zijn ten opzichte van mijn tegenstanders. Ik zal ze dan wel de volgende keer proberen te verslaan.”