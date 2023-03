Zaterdag 1 april staat met stip genoteerd in de agenda van MIXAR-ploeg ‘Hesselse Herten’. Dan ontvangen ze in eigen huis het internationaal topteam MARI’s voor een galawedstrijd. Het is de eerste keer dat deze Mixed Ability Rugby Invitationals op het vaste land neerstrijken. Hasselaar David Vyncke (47) is zelfs gelegenheidscoach van de bezoekers.