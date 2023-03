Koen Casteels voor de vijfde keer tussen de palen bij de Rode Duivels: “Denk dat ik bekender ben in Duitsland dan in België”

Na het afhaken vanwege “een lichte blessure” van Thibaut Courtois, staat Koen Casteels dinsdagavond (20u45) in het RheinEnergie-stadion in Keulen tussen de palen bij de Rode Duivels, in de oefeninterland tegen viervoudig wereldkampioen Duitsland.

Voor Casteels wordt het nog maar de vijfde cap voor de Duivels, in liefst zestig selecties. In augustus 2013 werd hij voor het eerst opgeroepen voor een oefeninterland tegen Frankrijk, voor zijn eerste speelminuten moest hij nadien nog meer dan zeven jaar wachten. In september 2020 stond hij in doel in het Nations League-duel tegen IJsland. Nadien volgden nog Wit-Rusland en twee interlands tegen Wales, de laatste in juni vorig jaar.

Eerder miste Casteels al het WK van 2014 vanwege een scheenbeenbreuk, bij het EK van 2016 was hij in de pikorde voorbijgestoken door Jean-François Gillet. Voor EURO 2020 moest hij afzeggen vanwege een operatie. Tijdens het WK van 2018 in Rusland was hij derde doelman, net als eind vorig jaar in Qatar. Ook op de Final Four van de Nations League was hij erbij.

Casteels verliet op jonge leeftijd KRC Genk voor de Bundesliga. “In Duitsland hoef ik mij niet meer te tonen. Dit is na twaalf jaar mijn tweede thuis geworden. Ik denk zelfs dat ik hier bekender ben dan in België. Hoe dan ook is het leuk om hier te spelen, uitgerekend in Duitsland. Ik ken de stadions en heel wat spelers bij de tegenstander.”

© BELGA

Jarenlang moest Casteels vrede nemen met een plaats in de selectie als derde doelman, met de tenoren Thibaut Courtois en Simon Mignolet voor zich. Die laatste kondigde onlangs zijn afscheid als international aan, terwijl Courtois verstek gaf voor deze oefeninterland. “Of ik nu de vaste tweede doelman ben? Dat is nog niet besproken. Ik kan alleen maar mijn best doen bij de club en uiteindelijk is het de trainer die beslist. Thibaut doet het heel goed, ik kan alleen maar mijn best doen en hopen dat de trainer mij ook speelkansen geeft. Ik probeer het de coach zo moeilijk mogelijk te maken. Wat ik dacht toen Mignolet stopte? Dat hij een hele mooie carrière heeft gehad bij de Duivels. Ik was er zeker niet blij mee. Ik dwing liever mijn kansen zelf af, op een sportieve manier. De nummer een worden? Het is altijd de bedoeling om zo veel mogelijk te spelen en dat zal altijd het doel zijn. Maar Thibaut heeft heel wat gepresteerd bij de nationale ploeg en dat moet gerespecteerd worden. Wij komen ook heel goed overeen. We zaten samen in de klas vanaf we tien jaar waren.”

Met Tedesco kwam er een nieuwe bondscoach, na zes jaar onder Roberto Martinez. “Met een nieuwe trainer zijn er altijd andere accenten. Dat is nu ook zo. Het is aan ons om deze wedstrijden zo goed mogelijk voor te bereiden en de wensen van de coach zo goed mogelijk uit te voeren. Hij verlangt dat we hoog druk zetten op de momenten dat het kan. De ballen kunnen over de verdediging komen en dan moet je anticiperen als doelman. Het zal allemaal wat tijd nodig hebben.”

Met Duitsland wacht er niet meteen een hapklare brok in Keulen. “Het is een ploeg met heel veel kwaliteiten, ook al zijn er jonge spelers opgeroepen deze keer. Op elke positie heb je veel spelers met kwaliteiten en ook als team spelen ze heel goed samen. Ze weten perfect wat de trainer van hen verlangt.”

Maandagochtend verscheen Casteels met een gezichtsmasker op training in Tubeke. “Ik train ermee uit voorzorg. Een paar weken geleden heb ik mijn neus gebroken. Maar ik heb in de Bundesliga al wedstrijden gespeeld zonder masker.”