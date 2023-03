Amerikaanse toezichthouder sleept cryptobeurs Binance voor het gerecht

De Amerikaanse financiële toezichthouder CFTC heeft maandag in een mededeling aangekondigd cryptobeurs Binance en zijn topman Changpeng Zhao voor het gerecht te zullen slepen wegens het opzettelijk omzeilen van de Amerikaanse wetgeving.

In het document dat werd ingediend bij een federale rechtbank in de noordelijke staat Illinois, roept de CFTC op om Binance te verbieden bepaalde financiële producten in de Verenigde Staten te registreren en te verkopen.

Binance is het grootste cryptoplatform ter wereld.