Wielericoon Annemiek van Vleuten lacht zich een kriek met beelden van berucht ‘poepmoment’ tijdens de Tour des Femmes

Daarin kreeg kopvrouw Annemiek van Vleuten last van haar darmen en met nog 30 kilometer voor de boeg hield ze het niet meer. “I need to sh*t”, zegt ze in haar oortje tegen de verbouwereerde mannen in de volgwagen. Eerst dachten ze dat het om een grap ging, maar de Nederlandse herhaalde daarna haar vraag tot een sanitaire stop. Ook ploeggenoten Emma Norsgaard en Aude Biannic wisten even niet wat ze hoorden.

Van Vleuten zelf zag er de humor van in en was “gelukkig” dat het fragment de serie heeft gehaald. De Nederlandse zou na haar berucht ‘poepmoment’ de Tour overigens gewoon winnen.

De beelden: