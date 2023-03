Bocholt

In het onderzoek naar de factuurfraude in Noord-Limburg wil bpost zo snel mogelijk samenzitten met de getroffen ondernemers. “We gaan de weg die de brieven hebben afgelegd in kaart brengen”, zegt woordvoerster Veerle Van Mierlo, die benadrukt dat dergelijke vorm van fraude zeer uitzonderlijk is.