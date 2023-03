Emma Meesseman en Kim Mestdagh spelen Final Four Euroleague Women in Praag

De Final Four van de Euroleague Women gaat op 14 en 16 april door in het Tsjechische Praag. In de halve finale neemt Emma Meesseman het met het Turkse Fenerbahce Istanbul tegen het Italiaanse Schio met Kim Mestdagh op. Er fonkelt dus zeker één Belgische in de finale van de sterkste Europese clubcompetitie. De tweede halve finale gaat tussen het Turkse Mersin en Praag.

Emma Meesseman won de Final Four van de Euroleague Women en met het Russische Ekaterinburg al viermaal. Met Fenerbahce Istanbul is de Belgian Cat op de komende editie in het Tsjechische Praag groot favoriet richting de Europese clubtitel. Als de Turkse club die favorietenrol kan inlossen wipt Emma Meesseman met een vijfde Euroleague-titel over Ann Wauters die ook vier keer de Cup met de grote oren inn de lucht mocht steken. Anke De Mondt won de Euroleague in 2011 met het Spaanse Salamanca.

Voor Kim Mestdagh is het de eerste keer dat ze deelneemt aan de Final Four van de Euroleague. Ze stond wel al één keer in de finale van de EuroCup Women die ze in 2015 met Castors Braine verloor tegen het Franse Villeneuve D’Ascq met Ann Wauters. Op vrijdag 14 april brengt de halve finale dus een clash tussen de Ieperse dames Emma Meesseman (Fenerbahce Istanbul) en Kim Mestdagh met de Italiaanse kampioen Schio. De winnaar neemt het zondag 16 april in de finale tegen het Tsjechische Praag of het Turkse Mersin op.

In 2022 won het Hongaarse Sopron de Europese clubtitel. Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne verliet Emma Meesseman, net als vele buitenlanders, vorig jaar Ektaterinburg. De Russische club werd door FIBA ook uit competitie genomen en kon zijn titel niet verdedigen. In 2020 ging de Euroleague Final Four niet door omwille van de coronapandemie. Nu krijgt Emma Meesseman met Fenerbahce Istanbul dus een uitgelezen kans om die vijfde Europese clubtitel te veroveren. Of steekt Kim Mestdagh met Schio daar een stokje voor!