Rode Duivels hebben historisch iets recht te zetten tegen Duitsland, balans oogt bloedrood tegen die Mannschaft

Goed mogelijk dat u diep in uw geheugen moet graven om u de laatste ontmoeting tussen de Rode Duivels en die Mannschaft te herinneren. Het is immers alweer twaalf jaar geleden. In 2011 in de EK-kwalificatie kwamen beide landen elkaar voor het laatst tegen. De Rode Duivels gingen toen met 3-1 onderuit. Simon Mignolet stond in doel en kreeg goals van Özil, Schürrle en Mario Gomez om de oren. Fellaini scoorde in het slot de eerredder. De Rode Duivels konden zich in een groep met ook nog Kazachstan, Oostenrijk, Turkije en Azerbeidzjan uiteindelijk niet plaatsen voor het EK een jaar later in Oekraïne en Polen.

Van de huidige selectie Duivels stond alleen Jan Vertonghen toen in de basis. Courtois (die afgelopen weekend alweer terug vloog naar Madrid) en Lukaku zaten destijds op de bank. Zij weten dus hoe het is om tegen Duitsland te verliezen, maar ook nagenoeg alle generatie voor hen weten wat het is om een nederlaag om de oren te krijgen van de Duitsers.

In totaal speelde België al 25 keer tegen Duitsland, slechts vier keer konden onze landgenoten winnen. Met ook nog amper één gelijkspel oogt de balans bloedrood tegen die Mannschaft. Dat gelijkspel dateert trouwens al van september 1982. Frank Vercauteren, technisch directeur van de Belgische voetbalbond, kan de Duivels misschien tips geven, want hij stond toen tussen de lijnen. De negen duels die tussen het gelijkspel in 1982 en de oefenwedstrijd dinsdagavond volgden, werden allemaal verloren. En de laatste zege is zoals eerder vermeld geleden van 26 september 1954. In een oefeninterland trokken de Duivels toen met 2-0 aan het langste eind.

De laatste keer dat de Rode Duivels het opnamen tegen Duitsland, verloren ze met 3-1. — © EPA

