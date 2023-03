Een concepttekening van het gloednieuwe complex voor de F-35’s in Kleine-Brogel. — © Jan De Nul Group

Peer/Florennes

In Florennes heeft minister van Defensie Ludivine De Donder (PS) maandagnamiddag de eerste steen gelegd van een gloednieuw complex voor de F-35. De opvolger van de F-16 wordt hier al in mei 2025 verwacht. Twee jaar later krijgt Kleine-Brogel zijn eerste F-35’s. De werken aan een identieke infrastructuur starten bij ons tussen september 2023 en januari 2024.