Riemst

De parking aan het kantoor van bpost aan de Tongersesteenweg in Riemst is voor velen een bron van ergernis. Sinds de heraanleg van de gewestweg in 2019 ontstaan er geregeld gevaarlijke verkeerssituaties en gebeuren er ongevallen. De gemeente leverde onlangs een omgevingsvergunning af voor een herinrichting van de parking.