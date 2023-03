“Toen ik tien was, liet mijn moeder me naakt fotograferen in bad. Kindermisbruik? Dat kon moeder niets schelen. Als ik maar geld opbracht voor haar drankverslaving.” Blue lagoon-actrice Brooke Shields (57) is bijzonder hard voor haar moeder, in de tweedelige serie Pretty baby die straks te zien is op de streamingdienst Hulu.