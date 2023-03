Topdarter en ex-wereldkampioen Rob Cross weigert simpel verzoek van toeschouwer: “Die sh*t teken ik niet”

Rob Cross slaagde er zondag niet in om de finale van de European Darts Open te halen. De ex-wereldkampioen verloor in de halve eindstrijd van Dirk van Duijvenbode. Eerder op het toernooi had ‘Voltage’ voor een opmerkelijk moment gezorgd toen hij een verzoek van een fan weigerde. Die had namelijk een shirt van Michael van Gerwen aan, de Nederlander die Cross niet zo lang geleden nog “een vreemd en saai mannetje” noemde. Zijn handtekening zetten, deed de Engelsman dan ook niet. “Die sh*t teken ik niet”, was zijn respons.