Kind & Gezin merkt dat minder ouders kinderen laten vaccineren

Minder ouders laten hun kinderen vaccineren. Dat blijkt uit cijfers van Agentschap Opgroeien. Het gaat wel over een lichte daling. In 2017 werden 95.4% baby’s in hun eerste levensjaar gevaccineerd tegen onder andere polio, kinkhoest en Hepatitis B. Bij kinderen geboren in de eerste helft van 2022 ligt dat percentage op 92.9%. De daling is vooral te merken bij de vaccinatie bij de huisartsen. De vaccins gezet bij Kind & Gezin zijn wel stabiel gebleven.(KaBu)