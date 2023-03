Leerlingen buitengewoon onderwijs leren of het verkeer in de Mobibus

Maaseik

Op 27, 28, 30 en 31 maart brengen 120 leerlingen van basisschool De Wikke, Buso Ter Engelen en Buso Sint-Jansberg een bezoek aan de Mobibus op het Muntplein aan Kloosterbempden. De bus is een omgebouwde touringcar met een interactieve doe-tentoonstelling over verkeersveiligheid en mobiliteit. Het is een project van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). In de Mobibus kunnen leerlingen uit het buitengewoon onderwijs op een toegankelijke, op hun aangepaste manier leren over verschillende verkeersthema’s zoals veilig omgaan met hun gsm of letten op de dode hoek. “Het is het 2de jaar op rij dat we de Mobibus naar Maaseik halen. De scholen reageerden laaiend enthousiast toen we hen opnieuw contacteerden om deel te nemen”, aldus schepen van verkeersveiligheid Marc Vereecken. (roma)