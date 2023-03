Een op vijf te snel bij snelheidscontroles in Kinrooi: gedrogeerde bestuurder aan kant gezet in Houthalen

Kinrooi/Houthalen-Helchteren

Bij een snelheidscontrole in Kinrooi reed een op vijf bestuurders sneller dan toegelaten. 527 voertuigen passeerden de camera. 117 bestuurders krijgen binnenkort een boete in de bus. Bij de controles in Houthalen-Helchteren en Kinrooi testte ook een bestuurder positief op alcohol. Hij heeft zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen moeten inleveren.

In Houthalen-Helchteren wilde een bestuurder de controle ontwijken. De politie kon de auto onderscheppen. De bestuurder reed onder invloed van drugs en had geen rijbewijs.

Er werden nog boetes gegeven voor verkeersinbreuken zoals het niet gebruiken van een kinderzitje, gordeldracht en defecte verlichting. mm