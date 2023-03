Twee nieuwe stappenroutes op Jagersborg officieel in gebruik genomen

Maaseik

Vorige week vrijdag werden in Maaseik op domein Jagersborg enkele nieuwe beweegroutes officieel in gebruik genomen. “Het Vlaams instituut Gezond Leven en Sport Vlaanderen ijveren sinds 2021 samen met onze gemeente voor het 10.000-stappenproject onder het motto ‘elke stap telt!”, zegt schepen Marc Vereecken. “Vorig jaar ontwikkelden wij twee nieuwe routes op domein Jagersborg. Er is een blauwe route van 2,9 km (4000 stappen) en een paarse route van 6,8 km (10.000 stappen)”, vult Joren Moons van de sportdienst aan. Er vertrekken ook routes aan de parking van de Heerenlaakplas. Verder zijn er nog een 4000- en een 10.000-stappenroute vertrekkende in Bergerven aan de Ketelstraat en op de Dorperheideweg in Opoeteren. (roma)

Alle stappenroutes kan je hier terugvinden op www.maaseik.be/10.000stappen